11-те на Фратрия и Арда

  • 28 окт 2025 | 14:32
11-те на Фратрия и Арда

Станаха ясни стартовите състави на Фратрия и Арда (Кърджали). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

ФРАТРИЯ - АРДА 0:0

Стартови състави:

Фратрия: 1. Генадий Ганев, 18. Джанер Садетинов, 3. Александър Ангелов, 71. Ибрям Ибрям, 23. Иван Брикнер, 17. Мартин Костадинов, 11. Виктор Митев, 21. Илиян Капитанов, 8. Румен Руменов, 10. Ксавело Дривентак, 70. Дидис Пита

Арда: 12. Ивайло Неделчев, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 8. Атанас Кабов, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки. 39. Антонио Вутов, 45. Иснаба Мане, 71. Ивелин Попов

