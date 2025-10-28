Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

  • 28 окт 2025 | 15:38
  • 1496
  • 3

Локомотив (София) стигна до драматичен успех с 3:2 като гост над Рилски спортист в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Елитният тим определено беше на косъм от това да допусне изненада, като на два пъти изоставаше от своя съперник, а до 90-ата минута резултатът беше 2:2. В крайна сметка обаче столичните “железничари” стигнаха до успеха и прекъснаха серията си от девет поредни мача без победа.

След като двубоят стартира с леко закъснение заради проблеми с мрежата на едната врата, още в 6-ата минута Рилски спортист поведе. След рикоширала топка в наказателното поле на Локо Венцислав Керчев успя с технично изпълнение да реализира. В 27-ата минута пък Павел Тодоров нацели страничния стълб след удар с глава и лиши третодивизионния тим от преднина от два гола.

20 Рилски спортист 2:3 Локомотив (София)

В 29-ата минута Локомотив отговори на хвърлената ръкавица и изравни. Садио Дембеле засече центриране от корнер и прониза вратата на Рилецо - 1:1. При този резултат двата тима се оттеглиха в почивка.

В началото на втората част елитният тим оказа сериозен натиск, но вратарят на Рилски спортист Драгомир Петков се намеси добре при два изстрела на футболисти на “железничарите”. В 60-ата минута обаче отборът от Трета лига отново поведе. Венцислав Христо получи добра топка отляво в наказателното поле и с шут от въздуха прониза вратата на Мартин Величков.

20 Рилски спортист 2:3 Локомотив (София)

Отговорът на столичани не закъснея и в 65-ата минута те изравниха. Патрик-Габриел Галчев от втора позиция засече добре топката директно от въздуха и направи резултата 2:2.

Двубоят вървеше към продължения, но в 90-ата минута Локомотив успя да се измъкне от срамен резултат. Спас Делев стреля от фал, топката рикошира и най-съобразителен се оказа Кауе Карузо, който успя да вкара за 2:3.

20 Рилски спортист 2:3 Локомотив (София)

Така Локомотив се класира драматично за следващата фаза на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38889
  • 10
Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 520
  • 0
Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

  • 28 окт 2025 | 14:50
  • 664
  • 0
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

  • 28 окт 2025 | 14:35
  • 776
  • 0
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19320
  • 131
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12417
  • 7
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6494
  • 0
Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38889
  • 10
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 26152
  • 15
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19320
  • 131
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 9277
  • 8