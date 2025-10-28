Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

Локомотив (София) стигна до драматичен успех с 3:2 като гост над Рилски спортист в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Елитният тим определено беше на косъм от това да допусне изненада, като на два пъти изоставаше от своя съперник, а до 90-ата минута резултатът беше 2:2. В крайна сметка обаче столичните “железничари” стигнаха до успеха и прекъснаха серията си от девет поредни мача без победа.

След като двубоят стартира с леко закъснение заради проблеми с мрежата на едната врата, още в 6-ата минута Рилски спортист поведе. След рикоширала топка в наказателното поле на Локо Венцислав Керчев успя с технично изпълнение да реализира. В 27-ата минута пък Павел Тодоров нацели страничния стълб след удар с глава и лиши третодивизионния тим от преднина от два гола.

20

В 29-ата минута Локомотив отговори на хвърлената ръкавица и изравни. Садио Дембеле засече центриране от корнер и прониза вратата на Рилецо - 1:1. При този резултат двата тима се оттеглиха в почивка.

В началото на втората част елитният тим оказа сериозен натиск, но вратарят на Рилски спортист Драгомир Петков се намеси добре при два изстрела на футболисти на “железничарите”. В 60-ата минута обаче отборът от Трета лига отново поведе. Венцислав Христо получи добра топка отляво в наказателното поле и с шут от въздуха прониза вратата на Мартин Величков.

20

Отговорът на столичани не закъснея и в 65-ата минута те изравниха. Патрик-Габриел Галчев от втора позиция засече добре топката директно от въздуха и направи резултата 2:2.

Двубоят вървеше към продължения, но в 90-ата минута Локомотив успя да се измъкне от срамен резултат. Спас Делев стреля от фал, топката рикошира и най-съобразителен се оказа Кауе Карузо, който успя да вкара за 2:3.

20

Така Локомотив се класира драматично за следващата фаза на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов