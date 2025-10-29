Миньор (Перник) 0:0 Черно море

Миньор (Перник) и Черно море играят при 0:0 в среща от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Мачът на Стадиона на мира започва в 12:00 часа.

Стартовите състави:

Миньор (Перник): 91. Михайлов, 16. Викторов, 30. Романюк, 22. П. Вуцов, 4. Мики Орачев, 39. Михаел Орачев, 10. Петров, 5. Михов, 15. Терасенко, 21. Василев, 9. Йорданов.

Черно море: 81. Томов, 4. Стефанов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 26. Родригес, 10. Чандъров, 71. Панайотов, 19. Лазаров, 11. Жоао Педро, 17. Милушев, 9. Густаво де Франса.