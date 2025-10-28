Популярни
  Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4265
  • 12

Спартак (Плевен) и Ботев (Пловдив) играят един срещу друг в 1/16-финален мач за Sesame Купа на България. Резултатът към момента е 0:1.

Гостите започнаха по-активно срещата и в 5-ата минута се откри първата чиста възможност. Франклин Маскоте отне добре на тъчлинията от бранител на Спартак и пусна подаване към Лукас Араухо. Бразилецът се справи със защитник на противника и остана сам срещу вратаря. От чиста позиция обаче нападателят не успя да отправи хубав удар, което позволи на Илиян Илиев да спаси.

В 9-ата минута Самуел Калу проби отдясно, нахлу в наказателното поле и бе спънат от противников състезател. Това накара главния съдия Михаел Павлов да посочи бялата точка. В тази фаза на турнира няма ВАР, така че решението беше окончателно. С изпълнението се нагърби Никола Илиев, който не сбърка и откри резултата - 0:1.

В следващите минути “канарчетата” продължиха да натискат. В 26-ата минута Калу стреля от дистанция, но топката се отби в гредата.

СПАРТАК (ПЛЕВЕН) 0:1 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

0:1 Никола Илиев (10) - д.

Стартови състави:

Спартак: 86. Илиян Илиев, 20. Пламен Спасов, 26. Даниел Стоянов, 21. Петър Господинов, 7. Монир Ал Бадарин, 6. Виктор Иванов, 2. Теодор Радоевски, 18. Мишел Таиров, 13. Любомир Каракашев, 4. Мартин Трифонов, 14. Ивелин Николаев;

Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 11. Тайлсон, 17. Николай Минков, 25. Ейбрахам Оджо, 30. Франклин Маскоте, 77. Лукас Араухо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу.

