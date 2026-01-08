Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Арсенал и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в ключов двубой от Премиър лийг. Мачът на "Емиратс" в Лондон ще започне в 22:00 часа и ще бъде ръководен от опитния рефер Антъни Тейлър. Този сблъсък се очертава като един от най-важните през сезона и изходътот него може да се окаже важен в контекста на битката за титлата.

Арсенал е лидер в класирането с 48 точки след 20 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 40 вкарани и само 14 допуснати гола. През сезона тимът на Микел Артета допусна само две загуби, като едната беше при визитата на "Анфийлд".



Ливърпул се намира на четвърта позиция с 34 точки, с цели 14 по-малко от Арсенал. "Червените" имат 32 отбелязани и 28 допуснати гола. Съставът на Арне Слот е много колеблив в изявите си, но евентуален успех днес може да го върне в голямата игра.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" победиха Борнемут с 3:2, разгромиха Астън Вила с 4:1 и надделяха над Брайтън с 2:1. Единственото им равенство дойде срещу Кристъл Палас (1:1) в мач от "Карабао Къп", но при дузпите Арсенал триумфира. Преди това пък лондончани записаха победа с 1:0 като гост на Евертън.



Ливърпул има три победи и две равенства в последните си пет срещи. През уикенда "червените" завършиха наравно с Фулъм (2:2), като изпуснаха победата във финалните секунди. Преди това мърсисайдци направиха 0:0 с Лийдс и записаха три последователни победи срещу Уулвърхамптън (2:1), Тотнъм (2:1) и Брайтън (2:0).

Арсенал ще трябва да се справя без трима контузени играчи - защитниците Кристиан Москера и Рикардо Калафиори, както и младия полузащитник Макс Дауман. Въпреки тези отсъствия, Микел Артета разполага с почти пълен състав, като Деклан Райс е в отлична форма и се очаква да бъде ключов фактор в предстоящия двубой.



Ливърпул има повече проблеми с контузии, като четирима играчи са извън строя - Стефан Байчетич, Джовани Леони, Уатару Ендо и новото попълнение Александър Исак. Допълнително усложнение за Арне Слот е отсъствието на Мохамед Салах, който е с национален отбор на Египет на Купата на африканските нации. Сигури титулярив предни позиции ще са Флориан Виртц и Коди Гакпо.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 31 август 2025 г. в мач от Премиър лийг, и Ливърпул победи Арсенал с 1:0 на "Анфийлд". Преди това, през май 2025 г., двубоят между тях завърши наравно 2:2, отново на стадиона на "червените".

Последната среща на "Емиратс" беше през октомври 2024 г., когато двата отбора също не успяха да се победят и завършиха 2:2.

Снимки: Gettyimages