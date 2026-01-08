Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 1368
  • 0
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Арсенал и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в ключов двубой от Премиър лийг. Мачът на "Емиратс" в Лондон ще започне в 22:00 часа и ще бъде ръководен от опитния рефер Антъни Тейлър. Този сблъсък се очертава като един от най-важните през сезона и изходътот него може да се окаже важен в контекста на битката за титлата.

Арсенал е лидер в класирането с 48 точки след 20 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 40 вкарани и само 14 допуснати гола. През сезона тимът на Микел Артета допусна само две загуби, като едната беше при визитата на "Анфийлд".

Ливърпул се намира на четвърта позиция с 34 точки, с цели 14 по-малко от Арсенал. "Червените" имат 32 отбелязани и 28 допуснати гола. Съставът на Арне Слот е много колеблив в изявите си, но евентуален успех днес може да го върне в голямата игра.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" победиха Борнемут с 3:2, разгромиха Астън Вила с 4:1 и надделяха над Брайтън с 2:1. Единственото им равенство дойде срещу Кристъл Палас (1:1) в мач от "Карабао Къп", но при дузпите Арсенал триумфира. Преди това пък лондончани записаха победа с 1:0 като гост на Евертън.

Ливърпул има три победи и две равенства в последните си пет срещи. През уикенда "червените" завършиха наравно с Фулъм (2:2), като изпуснаха победата във финалните секунди. Преди това мърсисайдци направиха 0:0 с Лийдс и записаха три последователни победи срещу Уулвърхамптън (2:1), Тотнъм (2:1) и Брайтън (2:0).

Арсенал ще трябва да се справя без трима контузени играчи - защитниците Кристиан Москера и Рикардо Калафиори, както и младия полузащитник Макс Дауман. Въпреки тези отсъствия, Микел Артета разполага с почти пълен състав, като Деклан Райс е в отлична форма и се очаква да бъде ключов фактор в предстоящия двубой.

Ливърпул има повече проблеми с контузии, като четирима играчи са извън строя - Стефан Байчетич, Джовани Леони, Уатару Ендо и новото попълнение Александър Исак. Допълнително усложнение за Арне Слот е отсъствието на Мохамед Салах, който е с национален отбор на Египет на Купата на африканските нации. Сигури титулярив предни позиции ще са Флориан Виртц и Коди Гакпо.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 31 август 2025 г. в мач от Премиър лийг, и Ливърпул победи Арсенал с 1:0 на "Анфийлд". Преди това, през май 2025 г., двубоят между тях завърши наравно 2:2, отново на стадиона на "червените".

Последната среща на "Емиратс" беше през октомври 2024 г., когато двата отбора също не успяха да се победят и завършиха 2:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 1345
  • 4
ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

  • 8 яну 2026 | 07:20
  • 866
  • 0
Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

  • 8 яну 2026 | 07:09
  • 870
  • 0
Милан няма право на грешка срещу Дженоа

Милан няма право на грешка срещу Дженоа

  • 8 яну 2026 | 07:00
  • 1420
  • 0
Панатинайкос подписва с аржентински талант

Панатинайкос подписва с аржентински талант

  • 8 яну 2026 | 06:55
  • 1042
  • 0
Провалихме се, призна Моуриньо

Провалихме се, призна Моуриньо

  • 8 яну 2026 | 06:46
  • 1853
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 32777
  • 57
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 13155
  • 9
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 12796
  • 10
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 23358
  • 32
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 21171
  • 24
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

  • 7 яну 2026 | 23:42
  • 13250
  • 5