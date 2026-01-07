Бивш национал подсили Гигант

Радослав Терзиев ще играе за Гигант (Съединение) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Той е защитник, който за последно беше в Спортист (Своге). 31-годишния бранител има мачове за младежкия национален отбор на България до 21 години, а през 2015 година е част от А националния ни тим за мача с Румъния, въпреки че не влезе в игра. С Ботев (Пловдив) е носител на Купата и Суперкупата на България. Терзиев е юноша на Спартак (Пловдив) и Ботев (Пловдив), като за „канарчетата“ изигра почти 150 мача. След това защитникът обличаше екипите на Монтана, Хебър, Етър, Крумовград, Спартак (Варна) и Спортист (Своге).

Радослав Терзиев е вторият новопривлечен в Гигант след Никола Гавов.