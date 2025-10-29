Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 1941
  • 3
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Витоша (Бистрица) хвърли първата голяма бомба на 1/16-финалите за Sesame Купа на България! Отборът от Трета лига отстрани тима на Берое, който е и първият от efbet Лига, отпаднал на този етап от надпреварата.

Заралии имаха няколко добри ситуации за гол, а през второто полувреме попадение на Костантини беше отменено заради засада. Така, след изиграването на 120 минути, нулевото равенство се запази и победителят трябваше да бъде решен с дузпи.

Купата на България: ранен гол в Пазарджик
Купата на България: ранен гол в Пазарджик

При тях "тигрите" се оказаха по-точни и се класираха за осминафиналите, където до този момент място си осигуриха още Ботев (Пловдив), Добруджа, Локомотив (София), Спартак (Варна), Арда (Кърджали), Локомотив (Пловдив), Черно море, Славия, ЦСКА, Монтана, Ботев (Враца) и Септември (София).

След края на мача ядосаните фенове на Берое направиха опит да нахлуят на терена, но бързо бяха спрени от охранителите. Последваха викове "оставка", насочени към старши треньора на старозагорци Алехандро Сагерас.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

  • 29 окт 2025 | 16:45
  • 75890
  • 15
Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

  • 29 окт 2025 | 15:54
  • 521
  • 0
Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 7543
  • 0
Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 695
  • 0
Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 15:48
  • 690
  • 1
Монтана отнесе Марек за едно полувреме

Монтана отнесе Марек за едно полувреме

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:1 Левски, пропуски на Рилдо и Диков

Хебър 0:1 Левски, пропуски на Рилдо и Диков

  • 29 окт 2025 | 16:29
  • 25897
  • 46
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 68530
  • 92
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 19445
  • 5
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 36404
  • 30
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 20003
  • 15