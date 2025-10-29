Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Витоша (Бистрица) хвърли първата голяма бомба на 1/16-финалите за Sesame Купа на България! Отборът от Трета лига отстрани тима на Берое, който е и първият от efbet Лига, отпаднал на този етап от надпреварата.

Заралии имаха няколко добри ситуации за гол, а през второто полувреме попадение на Костантини беше отменено заради засада. Така, след изиграването на 120 минути, нулевото равенство се запази и победителят трябваше да бъде решен с дузпи.

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

При тях "тигрите" се оказаха по-точни и се класираха за осминафиналите, където до този момент място си осигуриха още Ботев (Пловдив), Добруджа, Локомотив (София), Спартак (Варна), Арда (Кърджали), Локомотив (Пловдив), Черно море, Славия, ЦСКА, Монтана, Ботев (Враца) и Септември (София).

След края на мача ядосаните фенове на Берое направиха опит да нахлуят на терена, но бързо бяха спрени от охранителите. Последваха викове "оставка", насочени към старши треньора на старозагорци Алехандро Сагерас.