  Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  8 яну 2026 | 08:00
Атлетико Мадрид и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал от турнира за Суперкупата на Испания. Двубоят ще започне в 21:00 часа на стадион "Крал Абдулах Спортс Сити" в Джида. Мадридското дерби обещава да бъде изключително зрелищно, тъй като двата отбора са амбицирани да спечелят първи трофей през новата година.

Атлетико Мадрид влиза в този двубой след серия от силни изяви - четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Дюшекчиите" завършиха наравно 1:1 с Реал Сосиедад през уикенда. Преди това те постигнаха убедителна победа с 3:0 като гост на Жирона в Ла Лига, а в Купата на краля надделяха над Балеарес с 3:2. В първенството Атлетико надви Валенсия с 2:1, а в Шампионската лига отборът на Диего Симеоне записа важна победа с 3:2 срещу ПСВ Айндховен.

Реал Мадрид също демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. "Белите" разгромиха Бетис с 5:1 в последния си мач от Ла Лига. Преди това те победиха Севиля с 2:0, а в Купата на краля надделяха над Талавера де ла Рейна с 3:2. В Ла Лига кралският клуб спечели и с 2:1 срещу Алавес, а единствената загуба в този период дойде в Шампионската лига срещу Манчестър Сити с 1:2.

Атлетико Мадрид разполага с почти пълен състав за предстоящия мач. Антоан Гризман се очаква да бъде в основата на атакуващите действия на "дюшекчиите". Хулиан Алварес също се очаква да бъде част от стартовия състав. Ян Облак ще заеме мястото си на вратата, а Хосе Хименес ще бъде основна фигура в защитата. Конър Галахър и Коке пък ще контролират центъра на терена.

Реал Мадрид също е в добра кондиция преди дербито. Килиан Мбапе, който не споира да бележи през сезона, ще води атаката заедно с Винисиус Жуниор. Джуд Белингам продължава да впечатлява в средата на терена, а Тибо Куртоа ще бъде под рамката.

В най-скорошното издание на мадридското дерби Атлетико постигна гръмка победа с 5:2. Няколко месеца по-рано обаче "дюшекчиите" претърпяха болезнено отпадане след изпълнение на дузпи в Шампионската лига.

Много от сблъсъците между двата тима през последните години завършиха наравно, а Реал Мадрид триумфира само веднъж в 11 срещи в редовното време.

