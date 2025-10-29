Септември не се затрудни край Искърското дефиле

Отборът на Септември се класира за осминафиналите за Sesame Купа на България. Тимът от efbet Лига стигна до успех с 2:0 над Спортист (Своге) в мач от предишната фаза на надпреварата.

Отборът от София си свърши работата до почивката. Бертран Фурие откри резултата още в седмата минута, а малко преди паузата Галин Иванов удвои. Както е известно в момента Септември е без старши треньор, след като Стамен Белчев напусна клуба. Днес отборът бе воден от Младен Стоев.

Спортист (Своге) 0:2 Септември (София)

0:1 Бертран Фурие (7)

0:2 Галин Иванов (42)