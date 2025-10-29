Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  Септември не се затрудни край Искърското дефиле

Септември не се затрудни край Искърското дефиле

  • 29 окт 2025 | 15:29
  • 983
  • 0
Септември не се затрудни край Искърското дефиле

Отборът на Септември се класира за осминафиналите за Sesame Купа на България. Тимът от efbet Лига стигна до успех с 2:0 над Спортист (Своге) в мач от предишната фаза на надпреварата.

Купата на България: ранен гол в Пазарджик
Купата на България: ранен гол в Пазарджик

Отборът от София си свърши работата до почивката. Бертран Фурие откри резултата още в седмата минута, а малко преди паузата Галин Иванов удвои. Както е известно в момента Септември е без старши треньор, след като Стамен Белчев напусна клуба. Днес отборът бе воден от Младен Стоев.

Спортист (Своге) 0:2 Септември (София)
0:1 Бертран Фурие (7)
0:2 Галин Иванов (42)

