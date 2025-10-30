11-те на Черноморец и Лудогорец

Отборите на Черноморец (Бургас) и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е с начален час 13:30.

Шампионът и носител на купата от Разград стартира защитата на трофея с гостуване по южното Черноморие с нов наставник. Тодор Живонодов ще води временно тима след освобождаването на Руи Мота, докато се намери нов старши треньор. "Акулите" също са с нов наставник, след като преди около седмица Ангел Стойков напусна и на негово място застана Иван Колев.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛУДОГОРЕЦ

ЧЕРНОМОРЕЦ: 1. Тодоров, 22. Стефанов, 27. Митев, 13. Уенисон, 3. Драме, 11. Добрев, 87. Трайков, 4. Аврамов, 66. Стайков, 10. Костадинов, 9. Петков

ЛУДОГОРЕЦ: 67. Христов, 2. Андерсон, 24. Вердон, 42. Шишков, 17. Сон, 26. Калоч, 82. Йорданов, 30. Нареси, 25. Родригес, 99. Иванов, 29. Биле