Добруджа скъса мрежата във Видин, бивш халф на ЦСКА с хеттрик

Добруджа се класира за осминафиналите в турнира Sesame Купа на България. Отборът на Атанас Атанасов отнесе със 7:2 Бдин (Видин) като гост, като превъзходството на представителите на efbet Лига беше категорично. С хеттрик на стадион "Георги Бенковски" се отличи бившият халф на ЦСКА, Септември (София), Етър и Славия Айкут Рамадан.

Джонатан Куеро, Милчо Ангелов (2) и Лукас Кардозо бяха другите голмайстори за "жълто-зелените". За домакините от Видин пък се изписаха Радослав Захариев и италианецът Жоао Стоко. Така момчетата на Орела вече гледат към следващия кръг от състезанието.

Бдин (Видин) 2:7 Добруджа



0:1 Джонатан Куеро (3)

0:2 Айкут Рамадан (10)

1:2 Радослав Захариев (23)

1:3 Айкут Рамадан (52)

1:4 Милчо Ангелов (60)

1:5 Милчо Ангелов (62)

1:6 Лукас Кардозо (66)

1:7 Айкут Рамадан (80)

2:7 Жоао Стоко(89)

Следвай ни:

Снимки: Startphoto