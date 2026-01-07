Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Председателят на Контролния съвет на фондация "Национали 94" Венцислав Рангелов говори за здравословното състояние на легендарния вратар Борислав Михайлов. Бившият президент на БФС, председател на фондацията, получи инсулт през ноември.

"Знае се, че председателят на фондацията Борислав Михайлов е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни, по това, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас - хората от фондацията, неговите колеги, но и цяла България", каза Венци Рангелов пред "Дарик".

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във Футболния съюз. Състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние пет-шест месеца и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал", добави той.