Дунав очаква още един нов до дни

  • 7 яну 2026 | 18:32
  • 503
  • 0
Дунав очаква още един нов до дни

Водачът в класирането на Втора лига Дунав тренира вече в пълен състав, съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов. Към тима вече се присъединиха Акила Монтейро, Билал Ел Баккали Салах и Елисее Су, които се завърнаха по-късно и пропуснаха първото му занимание. Димов потвърди, че до края на седмицата се очаква в Дунав да пристигне още един чужденец.

Отборът, воден от старши треньора Георги Чиликов, започна зимната си подготовка на 5 януари с 21 футболисти, сред които бяха левият краен защитник Кристиян Христов и вратарят Марио Младенов, който вече подписа договор с клуба. 

"Драконите" се готвят за пролетния дял от първенството на Втора лига в лагерна обстановка в комплекс "Рай" в покрайнините на Русе. Първата контрола е насрочена за 17 януари в Букурещ срещу втородивизионния румънски СК Динамо. Към момента Дунав е начело в класирането на втория ешелон у нас с актив от 47 точки - с шест повече от втория Фратрия.

