Хебър 0:1 Левски, дебютен гол на Никола Серафимов

Отборите на Хебър и Левски играят при резултат 0:1 в двубой от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Попадението реализира Никола Серафимов (2).

Домакините, водени от Николай Митов, залагат на опитни бойци в своя стартов състав. От първата минута започват Момчил Цветанов, Янко Ангелов и Светослав Диков, които имат сериозен опит както за Купата, така и в елита на българския футбол.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес логично прави няколко рокади, като дебют записва Мартин Луков. Сред титулярите са Никола Серафимов и Фабио Лима, които също играят доста по-рядко.

Първата добра атака дойде след само 60 секунди игра. Мустафа Сангаре комбинира с Рилдо, който опита центриране по земя, но бранител изби в корнер. Центрирането бе отново на бразилския халф към Никола Серафимов. Централният бранител с отлично изпълнение с глава даде ранен аванс на столичани.

ХЕБЪР – ЛЕВСКИ 0:1



0:1 Никола Серафимов (2)

Стартови състави:



Хебър: 99. Мартин Янков, 19. Марио Дадаков, 17. Георги Вълчев, 20. Виктор Любенов, 7. Момчил Цветанов, 29. Янко Ангелов, 55. Мартин Хайдаров, 11. Илия Русинов, 2. Стефан Каменов, 8. Николай Ганчев, 15. Светослав Диков



Левски: 78. Мартин Луков, 21. Алдаир, 6. Цунами, 31. Никола Серафимов, 7. Фабио Лима, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 12. Мустафа Сангаре



Стадион: "Георги Бенковски", Пазарджик

Главен съдия: Любослав Любомиров

Снимки: Владимир Иванов