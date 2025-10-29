Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Хебър 0:1 Левски, дебютен гол на Никола Серафимов

Хебър 0:1 Левски, дебютен гол на Никола Серафимов

  • 29 окт 2025 | 16:29
  • 24984
  • 20
Хебър 0:1 Левски, дебютен гол на Никола Серафимов
Слушай на живо
Слушай на живо: Хебър - Левски

Отборите на Хебър и Левски играят при резултат 0:1 в двубой от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Попадението реализира Никола Серафимов (2).

Домакините, водени от Николай Митов, залагат на опитни бойци в своя стартов състав. От първата минута започват Момчил Цветанов, Янко Ангелов и Светослав Диков, които имат сериозен опит както за Купата, така и в елита на българския футбол.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес логично прави няколко рокади, като дебют записва Мартин Луков. Сред титулярите са Никола Серафимов и Фабио Лима, които също играят доста по-рядко.

Първата добра атака дойде след само 60 секунди игра. Мустафа Сангаре комбинира с Рилдо, който опита центриране по земя, но бранител изби в корнер. Центрирането бе отново на бразилския халф към Никола Серафимов. Централният бранител с отлично изпълнение с глава даде ранен аванс на столичани.

ХЕБЪР – ЛЕВСКИ 0:1

0:1 Никола Серафимов (2)

Стартови състави:

Хебър: 99. Мартин Янков, 19. Марио Дадаков, 17. Георги Вълчев, 20. Виктор Любенов, 7. Момчил Цветанов, 29. Янко Ангелов, 55. Мартин Хайдаров, 11. Илия Русинов, 2. Стефан Каменов, 8. Николай Ганчев, 15. Светослав Диков

Левски: 78. Мартин Луков, 21. Алдаир, 6. Цунами, 31. Никола Серафимов, 7. Фабио Лима, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 12. Мустафа Сангаре

Стадион: "Георги Бенковски", Пазарджик
Главен съдия: Любослав Любомиров

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

  • 29 окт 2025 | 16:10
  • 75854
  • 15
Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

  • 29 окт 2025 | 15:54
  • 510
  • 0
Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 7412
  • 0
Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 684
  • 0
Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 15:48
  • 680
  • 1
Монтана отнесе Марек за едно полувреме

Монтана отнесе Марек за едно полувреме

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 68213
  • 89
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 19313
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 1619
  • 3
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 36275
  • 29
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 19956
  • 15