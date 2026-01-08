ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

Алжирският талантлив нападател Лофти Бусуар, който е футболист на Белуиздад, е попаднал в полезрението на два български клуба - ЦСКА и Лудогорец. Това твърди местният журналист Набил Джелит, който пише за "Екип" и "Франс Футбол".

Лофти Бусуар е роден през 2004 и играе като централен нападател. Той е юноша на Белуиздад и през този сезон има 10 мача и два гола. Бусуар вкара хеттрик за тима си в последния мач на Белуиздад за Купата на Алжир при успеха с 5:1 над Уифак Аин Бениан. Тогава нападателят се разписа три пъти през втората част на мача - между 65-ата минута и добавеното време на срещата.

Неговият договор с алжирския клуб изтича през лятото и той може да премине в България и като свободен агент тогава.