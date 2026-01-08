Популярни
OЧАКВАЙТЕ В 14:45: Владо Николов гост в "Block Out"
Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3353
  • 2

Бившият капитан на националния отбор на България и съпрезидент на Левски София Владимир Николов днес е гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Водещият Ивайло Банчев ще говори с Владо Николов по всички горещи волейболни теми за изминалата 2025 и за настоящата 2026 година, за “волейболната лудост” на България, за предстоящото Европейско първенство, волейболното ДНК на семейство Николови, за шампионската рецепта на Левски и по още много интересни теми!

Гледайте на живо Block Out с гост Владо Николов след 14:00 часа в Sportal.bg и фейсбука на Sportal.bg.

