Шиърър: Трансферът на Исак е вреден за футбола

Поведението на Александър Исак и форсирането на трансфер са вредни за имиджа за футбола, заяви легендарният нападател Алан Шиърър. Шведският национал отказа да играе за Нюкасъл, който в крайна сметка бе принуден да го продаде на Ливърпул в последните минути на трансферния прозорец.

Сделката е оценявана на рекордните за английския футбол 125 милиона паунда.

"Не ми харесва как завърши всичко. Не мисля, че е етично да протестираш по подобен начин и да отказваш да играеш за клуб, който ти плаща заплата и с който имаш договор. Разбирам случаите, когато клуб иска да продаде играч, защото той ти плаща възнаграждението. Когато подпишеш документ, ти си длъжен да го изпълняваш", каза Шиърър.

"Александър Исак е добър футболист, който премина в топ отбор. Нямам съмнение, че Ливърпул ще бъде сериозен претендент за всички възможни трофеи. Както обаче казах, развоят на тази сага не ми хареса изобщо. Благодаря му за това, което донесе за Нюкасъл, но той направи голяма бъркотия през лятото", продължи той.

"Никой не спечели от това. Самият развой на ситуацията е вреден за имиджа на футбола и за феновете, защото те са в основата на тази велика игра. Не е редно един клуб да ти плаща и ти да отказваш да играеш. В крайна сметка той си получи трансфера, който искаше", завърши бившият нападател на Нюкасъл.