Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Спортно-техническата комисия към БФС определи програмата до края на редовния сезон в efbet Лига. Дербито между ЦСКА и Левски ще се играе на 13 април (Светли понеделник) от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Краят на редовния сезон се слага на 16 април с двубоя между Монтана и Славия.
Ето цялата програма:
XXVIII КРЪГ
Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа
Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София)
Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа
Арда - Монтана
Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна)
Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа
Берое - ЦСКА
Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа
Черно море - Славия
Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа
Добруджа - Левски
Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа
Лудогорец - ЦСКА 1948
Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа
Септември (София) - Ботев (Враца)
XXIX КРЪГ
Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа
Монтана - ЦСКА
Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа
Локомотив (София) - Берое
Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа
Лудогорец - Черно море
Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа
Левски - Арда
Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа
Спартак (Варна) - Добруджа
Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа
Славия - Септември (София)
XXX КРЪГ
Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа
ЦСКА - Левски
Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа
Берое - Локомотив (Пловдив)
Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа
Ботев (Враца) - Локомотив (София)
Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа
Добруджа - Ботев (Пловдив)
Сряда, 15 април 2026 г., 18:00
Черно море - ЦСКА 1948
Сряда, 15 април 2026 г., 20:30
Арда - Лудогорец
Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00
Септември (София) - Спартак (Варна)
Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30
Монтана - Славия