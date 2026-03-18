Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Спортно-техническата комисия към БФС определи програмата до края на редовния сезон в efbet Лига. Дербито между ЦСКА и Левски ще се играе на 13 април (Светли понеделник) от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Краят на редовния сезон се слага на 16 април с двубоя между Монтана и Славия.

Ето цялата програма:

XXVIII КРЪГ

Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа

Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София)

Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа

Арда - Монтана

Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна)

Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа

Берое - ЦСКА

Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа

Черно море - Славия

Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа

Добруджа - Левски

Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа

Лудогорец - ЦСКА 1948

Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа

Септември (София) - Ботев (Враца)

XXIX КРЪГ

Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа

Монтана - ЦСКА

Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа

Локомотив (София) - Берое

Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа

Лудогорец - Черно море

Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа

Левски - Арда

Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа

Спартак (Варна) - Добруджа

Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа

Славия - Септември (София)

XXX КРЪГ

Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа

ЦСКА - Левски

Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа

Берое - Локомотив (Пловдив)

Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа

Ботев (Враца) - Локомотив (София)

Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа

Добруджа - Ботев (Пловдив)

Сряда, 15 април 2026 г., 18:00

Черно море - ЦСКА 1948

Сряда, 15 април 2026 г., 20:30

Арда - Лудогорец

Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00

Септември (София) - Спартак (Варна)

Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30

Монтана - Славия