Може ли Барселона най-после да не допусне гол в Шампионска лига

  18 март 2026 | 08:39
Въпреки че се класира директно за осминафиналите на Шампионска лига, след като завърши пети в груповата фаза, Барселона все още не е успял да запази нито една суха мрежа от началото на турнира. Вече са изиграни девет мача в най-престижната клубна надпревара в Европа, в които тимът на Ханзи Флик е допуснал 15 гола.

Нито Жоан Гарсия – който пази в двете гостувания на „Сейнт Джеймсис Парк“ (1:2 и 1:1), както и в мачовете срещу Челси (3:0), Айнтрахт (Франкфурт) (2:1), Славия (Прага) (2:4) и Копенхаген (4:1), нито Войчех Шчесни – играл срещу Пари Сен Жермен (1:2), Олимпиакос (6:1) и Брюж (3:3), успяха да предотвратят допускането на голове в Шампионската лига.

Тази негативна статистика контрастира с представянето на Жоан Гарсия във всички турнири. Вратарят от Салент има 14 мача без допуснат гол (11 в Ла Лига, два за Купата на краля и един за Суперкупата) в общо 34 участия. От своя страна, Шчесни не успя да запази суха мрежа в нито един от деветте си мача, отбелязва с тревожност "Мундо депортиво".

В реванша срещу Нюкасъл ще бъде отлична възможност Барселона да запише първата си суха мрежа в Шампионската лига. Това би гарантирало на каталунците поне достигане до изпълнение на дузпи срещу „свраките“, обобщава каталунската медия.

Снимки: Imago

