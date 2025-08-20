От Нюкасъл отговориха: Условията за трансфер на Исак не са изпълнени и няма да бъдат изпълнени

Популярни
  • 20 авг 2025 | 09:51
  • 697
  • 0

Драмата около Александър Исак и неговото бъдеще продължава да се развива с шеметна скорост, както в последните седмици, така и в последните часове. Само в рамките на 24 часа медиите в Англия оповестиха, че собствениците на Ливърпул са одобрили впечатляваща оферта на стойност 130 милиона паунда, която обаче ще бъде изпратена едва през следващата седмица или след двубоя между двата отбора в понеделник. Самият нападател пък излезе със собствена позиция в социалните мрежи, твърдейки, че е имал договорка с ръководителите на клуба, която не е била спазена, а това е разрушило доверието между двете страни. Часове по-късно обаче от “Сейнт Джеймсис Парк” на свой ред отговориха на шведа, отричайки да е поеман какъвто и да е ангажимент към играча.

Исак проговори: Когато обещанията са нарушени и доверието е изгубено, взаимоотношенията не могат да продължат
“Разочаровани сме, след като тази вечер разбрахме за публикацията на Александър Исак в социалните мрежи. В отговор заявяваме ясно, че Алекс продължава да има договор с клуба и в нито един момент не е бил поеман ангажимент от представители на клуба, че той може да напусне Нюкасъл през това лято. Искаме да запазим най-добрите си футболисти, но също така се вслушваме в техните желания и виждания. Както бе обяснено на Алекс и неговите представители, на първо място винаги стоят интересите на Нюкасъл, отбора и нашите фенове, пред които ясно заявихме, че условията за неговата продажба не са изпълнени. И не виждаме как ще бъдат изпълнени. Това е горд футболен клуб с традиции и ние се стремим да запазим семейната атмосфера. Алекс остава част от това семейство и ще бъде приет обратно, когато е готов да се присъедини към своите съотборници,” се казва в официалната позиция на клуба.

Снимки: Gettyimages

