  Ливърпул ще се върне за Геи, но ще има конкуренция, в Палас дори направиха прощален клип за него

Ливърпул ще се върне за Геи, но ще има конкуренция, в Палас дори направиха прощален клип за него

  • 2 сеп 2025 | 12:08
  • 1059
  • 0
Ливърпул ще се върне за Геи, но ще има конкуренция, в Палас дори направиха прощален клип за него

Ливърпул със сигурност няма да се откаже от капитана на Кристъл Палас Марк Геи, въпреки че лондонският клуб снощи в последния момент се отметна от сделката и блокира трансфера на централния бранител. “Орлите” приеха офертата на шампионите от 35 милиона паунда плюс 10% от евентуална бъдеща продажба на английския национал. Геи дори премина прегледи, а клубът направи клип, с който е трябвало да се сбогува със своя капитан. В последния момент обаче мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер е наложил своята воля и е спрял трансфера. Причината е, че лондончани не успяха да вземат бразилеца Игор от Брайтън, който беше гласен за заместник на Геи. От “Селхърст Парк” все пак купиха Джейди Канво от Тулуза, но той е само на 19 години и според Гласнер не може за момента да замести пълноценно играч като Геи.

Появиха се дори информации, че австриецът дори е заплашил борда на директорите на Палас, че може самият той да хвърли оставка, ако остане без капитана си. Гласнер е говорил с клубния президент Стив Периш, а след това е обяснил и ситуацията на самия играч, който въпреки че е искал да премине в Ливърпул, е разбрал аргументите на мениджъра и не се е опитал да форсира завършването на трансфера, защото знае, че така или иначе Ливърпул ще го привлече, макар и малко по-късно.

Все още не е ясно дали шампионите ще се опитат да вземат Геи през януари за още по-ниска сума, или ще изчакат да го вземат като свободен агент през следващото лято. Това зависи от много фактори, както и от начина, по който се развиват сезоните на двата отбора.

Според “Сън” испанските грандове Реал Мадрид и Барселона може да се включат в битката за Геи, но на “Анфийлд” се чувстват уверени, че вече имат думата на самия играч и е само въпрос на време той да заиграе за мърсисайдци.

Снимки: Gettyimages

