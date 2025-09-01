Трансферът на Марк Геи в Ливърпул окончателно пропадна

Защитникът на Кристъл Палас и английския национален отбор Марк Геи няма да премине в Ливърпул. Сделката беше считана за сигурна, но в крайна сметка до трансфер не се стигна.

Самият футболисти договори личните си условия с мърсисайдци, премина медициснки прегледи и пристигна в Ливърпул в очакване да подпише договор с шампиона на Англия, но не получи зелена светлина.

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED.



Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off.



Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер е настоял пред шефовете на клуба за задържането на Геи заради невъзможността да бъде взет негов заместник. "Орлите" преговаряха за Игор от Брайтън и Джейди Канво от Тулуза, но нито един от тях не акостира на "Селхърст Парк".

През изминалия сезон Марк Геи взе участие в 44 мача във всички турнири, в които се отличи с 3 гола и 2 асистенции. Той има договор с носителя на ФА Къп до следващото лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages