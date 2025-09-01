Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  Трансферът на Марк Геи в Ливърпул окончателно пропадна

Трансферът на Марк Геи в Ливърпул окончателно пропадна

  • 1 сеп 2025 | 23:18
  • 3352
  • 1
Трансферът на Марк Геи в Ливърпул окончателно пропадна

Защитникът на Кристъл Палас и английския национален отбор Марк Геи няма да премине в Ливърпул. Сделката беше считана за сигурна, но в крайна сметка до трансфер не се стигна.

Самият футболисти договори личните си условия с мърсисайдци, премина медициснки прегледи и пристигна в Ливърпул в очакване да подпише договор с шампиона на Англия, но не получи зелена светлина.

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер е настоял пред шефовете на клуба за задържането на Геи заради невъзможността да бъде взет негов заместник. "Орлите" преговаряха за Игор от Брайтън и Джейди Канво от Тулуза, но нито един от тях не акостира на "Селхърст Парк".

През изминалия сезон Марк Геи взе участие в 44 мача във всички турнири, в които се отличи с 3 гола и 2 асистенции. Той има договор с носителя на ФА Къп до следващото лято.

Снимки: Gettyimages

