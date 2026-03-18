Кварацхелия се извини на грузинския народ и отсече: Знаем, че сме способни на всичко

  • 18 март 2026 | 10:17
Избраният за Играч на мача при победата на Пари Сен Жермен с 3:0 над Челси в Шампионската лига Хвича Кварацхелия изрази задоволството си от този резултат и похвали вратаря на тима Матвей Сафонов за представянето му на “Стамфорд Бридж”.

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

“Опитахме се да си възвърнем самочувствието. Сега показваме нашата игра. Да дойдеш и да победиш с 3:0 не е лесно, но го направихме, така че знаем, че сме способни на всичко. Просто трябва да вярваме в себе си. Мисля, че в момента няма лесен противник в Шампионската лига и всеки иска да се състезава. Просто се опитваме да играем нашата си игра, независимо дали е срещу отбор от Премиър лийг, или не. Сафонов беше страхотен тази вечер. Макар и да получих наградата за Играч на мача, аз не мисля за нея, защото той направи толкова силен двубой с толкова много спасявания. Той направи чудесен мач и се радваме, че го имаме”, заяви след срещата Кварацхелия, който също така се извини, че се е зарадвал на гола си в мача, тъй като в момента Грузия е в траур след вчерашната кончина на дългогодишния патриарх на страната Илия Втори.

Снимки: Gettyimages

