Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Утре (19 март) от 11.00 часа легендарният футболист на България Христо Стоичков ще даде съвместна пресконференция със спортния директор на ЦСКА Бойко Величков. Брифингът ще се състои в "Зала на славата Христо Стоичков“.

"ЦСКА има удоволствието да покани всички представители на медиите на официална пресконференция във връзка с обявяването на ново партньорство на Академията на клуба. Събитието ще се състои утре (19 март) от 11:00 ч. в “Зала на славата Христо Стоичков“ на ул. „Сребърна“ 2.

На брифинга ще присъства най-големият български футболист Христо Стоичков, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков и координаторът на клуба Петър Занев", гласи съобщението на "червените".