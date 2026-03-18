Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 598
  • 0

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Рафаел Колиньон в първи кръг на "Мастърс" турнира в Маями. Двубоят е насрочен за около 19:30 часа наше време, защото е втори в програмата на централния корт и ще започне след края на американския сблъсък Дженифър Брейди - Слоун Стивънс.

Както е известно, Колиньон елиминира Гришо на турнира в Бризбън в началото на годината. Това беше и началото на труден период за най-добрия ни тенисист, който през настоящия сезон за съжаление не намира топ формата си. Това е продължение на трудни 14 месеца за Димитров, който навлезе в серия от четири поражения.

В Индиън Уелс Григор показа признаци на подобрение с трисетовата победа над Терънс Атман, преди да бъде отстранен от Карлос Алкарас.

Димитров е финалист от 2024-та в Маями и полуфиналист от 2025-а, но предвид досегашните му проблеми е трудно да се мисли за трети пореден поход поне до предпоследната фаза. За съжаление, той има да защитава цели 400 точки за световната ранглиста и може да се срине сериозно, ако не постигне добри резултати.

Колиньон е дебютант в Маями, но за всички е ясно, че може да създаде проблеми на българина, ако той самият не е в оптимална кондиция. При най-лошият сценарий за Димитров - загуба от белгиеца - то топ ракетата ни ще бъде 87-ми в "ранглистата на живо" след края на първи кръг в Маями.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

Карлос Алкарас си татуира кенгуру

Радукану няма да участва в Маями

Григор Димитров стартира в Маями срещу белгиец, който го победи в Бризбън тази година

Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

