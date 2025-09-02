Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

  • 2 сеп 2025 | 07:33
  • 1108
  • 0
Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Йоан Уиса премина в Нюкасъл от Брентфорд. Сумата по трансфера е 55 милиона паунда. Сделката е била финализирана 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец.

През миналия сезон 28-годишният нападател изигра 35 мача в Премиър лийг, в които отбеляза 19 гола и направи 4 асистенции, превръщайки се във втория най-добър голмайстор на отбора. след Брайън Мбемо.

Уиса ще трябва да замени на "Сейнт Джемсис Парк" продадения за рекордните 125 млн. паунда на Ливърпул Александър Исак. Подобно на шведа, Уиса също отказваше да играе в мачовете на отбора си, докато не се стигне до трансфер.

Роденият във Франция национал на ДР Конго ще играе в Нюкасъл с номер 9.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1134
  • 0
Каляри ще чака голове от Белоти

Каляри ще чака голове от Белоти

  • 2 сеп 2025 | 03:22
  • 1202
  • 0
Валенсия се уреди с аржентински национал

Валенсия се уреди с аржентински национал

  • 2 сеп 2025 | 03:08
  • 1657
  • 0
Марсилия върна Павар в Лига 1

Марсилия върна Павар в Лига 1

  • 2 сеп 2025 | 02:55
  • 1461
  • 0
Дзаниоло не беше единствената късна придобивка на Удинезе

Дзаниоло не беше единствената късна придобивка на Удинезе

  • 2 сеп 2025 | 02:41
  • 1547
  • 0
Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

  • 2 сеп 2025 | 01:43
  • 3263
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 320
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 190766
  • 50
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 18930
  • 14
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

  • 2 сеп 2025 | 09:16
  • 260
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 14412
  • 9
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1107
  • 0