Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Йоан Уиса премина в Нюкасъл от Брентфорд. Сумата по трансфера е 55 милиона паунда. Сделката е била финализирана 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец.
През миналия сезон 28-годишният нападател изигра 35 мача в Премиър лийг, в които отбеляза 19 гола и направи 4 асистенции, превръщайки се във втория най-добър голмайстор на отбора. след Брайън Мбемо.
Уиса ще трябва да замени на "Сейнт Джемсис Парк" продадения за рекордните 125 млн. паунда на Ливърпул Александър Исак. Подобно на шведа, Уиса също отказваше да играе в мачовете на отбора си, докато не се стигне до трансфер.
Роденият във Франция национал на ДР Конго ще играе в Нюкасъл с номер 9.