Исак се обърна към бившите си съотборници и феновете на Нюкасъл: Винаги ще бъда благодарен

Новият нападател на Ливърпул Александър Исак, който в хода на лятото си навлече гнева на феновете на Нюкасъл, а според информациите в медиите и на някои от съотборниците си, се сбогува с бившия си клуб посредством профила си в “Инстаграм”. Шведът категорично отказа да играе повече за “свраките”, за да форсира рекордния си трансфер на “Анфийлд”, който стана факт вчера, след като Ливърпул плати за него 125 милиона паунда. От Нюкасъл пък го изпратиха с много лаконично съобщение. Исак обаче увери, че винаги ще бъде благодарен на бившите си съотборници и на феновете на “джордитата”.

"Искам да изкажа благодарността си на моите съотборници, персонала и най-вече на град Нюкасъл и всички невероятни привърженици за трите незабравими години, които споделихме заедно. Заедно написахме история и докарахме клуба до мястото, на което заслужава да бъде. За мен беше чест да бъда част от това пътуване от достигането на Шампионска лига до спечелването на първия трофей от над 70 години насам. Винаги ще бъда благодарен. Благодаря ти, Нюкасъл!", написа Исак, който същевременно сподели и клип с избрани моменти от изявите му с "черно-бялата" фланелка.