Капитанът на Нюкасъл: Не съм говорил с Исак

Капитанът на Нюкасъл Бруно Гимараеш не е имал контакти със съотборника си Александър Исак през цялото време на противопоставянето между шведския национал и клуба от Висшата английска лига. Исак тренира сам, след като е изразил желание да напусне, въпреки че му остават още три години от договора с "черно-белите".

Нюкасъл вече е отхвърлил една оферта от страна на Ливърпул на стойност 110 милиона британски лири за голмайстора и се смята, че иска рекордните за Великобритания 150 милиона паунда.

Шефовете на Нюкасъл посетили Исак в дома му

Междувременно ръководството на Нюкасъл работи за привличане на нови атакуващи футболисти, но подобрена втора оферта от 55 милиона британски лири за нападателя на Уулвърхямптън Йорген Странд Ларсен е била отхвърлена.

"Не съм имал никакъв контакт с него. "Тренираме сутрин, а той се подготвя в различно време, когато няма никой от отбора наоколо. Това е доста трудна ситуация и не можем да я контралираме. Искаме най-доброто за клуба и отбора. Ръководството и собствениците се справят с този въпрос и се надявам, че ще се справят по най-добрия начин. Определено усещаме липсата на нашия голмайстор за миналия сезон. Надяваме се да си върнем най-добрия ни играл", заяви Гимараеш пред ESPN Brasil.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages