Исак наруши мълчанието: Когато обещанията са нарушени и доверието е изгубено, взаимоотношенията не могат да продължат

Нападателят на Нюкасъл Александър Исак за първи коментира ситуацията си в клуба, откакто започна сагата около евентуалния му трансфер в Ливърпул. Шведът използва за повод наградите на Асоцииранията на професионалните футболисти в Англия (PFA). Той беше сред шестимата номинирани за Играч на сезона, а освен това попадна в идеалния отбор на Премиър лийг за миналата кампания.

Нападателят наблегна на това, че от клуба не са спасили свое обещание към него, заради което доверието е изгубено. Точно заради това той твърди, че взаимоотношенията между него и Нюкасъл не могат да продължат и промяната е най-добрият изход за всички.

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

По-рано днес на Острова излезе информация, че Ливърпул подготвя оферта в размер на 130 милиона за Исак, която ще бъде отправена след мача между двата отбора в понеделник.

"Горд съм, че получих признание от своите колеги и намерих място в Отбора на сезона на ПФА за Премиър лийг през миналия сезон. На първо място искам да благодаря на моите съотборници и на всички в Нюкасъл Юнайтед, които ме подкрепяха по пътя.

Не присъствам на церемонията тази вечер. С всичко, което се случва, не ми се стори уместно да бъда там.

Дълго време мълчах, докато други говореха. Това мълчание позволи на хората да налагат своята версия за събитията, въпреки че знаят, че тя не отразява това, което наистина беше казано и договорено зад кулисите. Реалността е, че бяха дадени обещания и клубът знае моята позиция от дълго време. Да се държат така сега, сякаш тези проблеми едва сега излизат наяве, е подвеждащо.

Когато обещанията се нарушават и доверието се губи, връзката не може да продължи. Това е положението за мен в момента – и затова промяната е в най-добрия интерес за всички, не само за мен", написа Исак в своя профил в "Инстаграм".

Преди няколко седмици Дейвид Орнстийн обясни, че през миналото лято от Нюкасъл са го информирали че по това време не може да му бъде предложен нов договор заради финансовите правила. Тогава той ясно е обявил, че това ще бъде последният му сезон с екипа на "свраките".

Alexander Isak: “When promises are broken and trust is lost, the relationships can’t continue. That’s where things are for me right now - and why change is in the best interests of everyone, not just myself.” pic.twitter.com/sI5dDVlfw2 — James Pearce (@JamesPearceLFC) August 19, 2025