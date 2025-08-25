Арне Слот обясни, че привличането на Исак не е задължително

Седмица преди затварянето на пазара Арне Слот обясни че не изпитва отчаяна нужда да подсилва атаката на Ливърпул, настоявайки, че разполага с достатъчно варианти, без да е нужно да привлича Александър Исак от Нюкасъл. Мениджърът твърди, че има повече от достатъчно опции в предни позиции, въпреки офертата за Исак в началото на месеца. Говорейки преди гостуването на Нюкасъл днес, където нападателят е извън групата на домакините, той подчерта, че шампионите на Висшата лига няма да бъдат притиснати да вземат решение.

“Зависи как ще го погледнете”, започна Слот. - Ако добавите Флориан Виртц като атакуваща опция, тогава стават пет.”

"Да, продадохме Дарвин Нунес и привлякохме Юго Екитике. Лучо (Диас) вече го няма, може би може да приемете, че Флориан е негов заместник. И, да, всички знаем какво се случи с Диого Жота. Ако гледаме така, може да изглежда, че нямаме достатъчно, но когато Джереми Фримпонг е здрав, той също е вариант да играе като крило, така че в крайна сметка имаме шестима нападатели. Както вече казах – имаме шестима играчи, които могат да покриват три позиции. Това е отговорът – да, доволен съм.“

Слот намекна още, че Виртц може да бъде използван и като „фалшива деветка“ срещу Нюкасъл по начина, по който миналия сезон бе използван Къртис Джоунс при победата с 2:0 срещу Манчестър Сити и равенството 2:2 срещу Астън Вила – и двата през февруари.

Слот добави: “Може ли Виртц да играе на върха на атаката? Да, може. Бих го обмислил за повече мачове на тази позиция, но миналия сезон имаше двубои – срещу Ман Сити и Астън Вила като гости – в които играхме с допълнителен халф като Къртис Джоунс. Но това зависи не само от привличането на още един халф, а и от тактиката, от това как се подрежда съперникът, от всякакви такива фактори. Той вече е опция за ляво крило и може да бъде използван и за предстоящия мач. Коди Гакпо също изигра силен мач срещу Борнемут.“

Двубоят в понеделник вечер е на път да бъде засенчен от сагата с Исак, която доминира в последните седмици. 25-годишният нападател посочи контузия в бедрото като причина да не пътува с Нюкасъл на предсезонното турне в Далечния изток миналия месец и оттогава не е тренирал със съотборниците си. Слот не смята, че отношенията между Ливърпул и Нюкасъл са били увредени от ситуацията.

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

„Не знам. Единственият мениджър от Премиър лийг, с когото съм си писал съобщения, е Еди Хау. В Холандия – с още няколко, но след финала за Купата на лигата обменихме няколко съобщения. Така че ако го срещна, ще бъда същият, какъвто бях миналата година, и очаквам същото и от него. Ако говорим на по-високо ниво, нямам представа. За мен връзката си остава същата”, добави Слот.