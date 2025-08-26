Популярни
  Шефовете на Нюкасъл посетили Исак в дома му

Шефовете на Нюкасъл посетили Исак в дома му

  26 авг 2025
Две от високопоставените фигури в ръководството на Нюкасъл - Джейми Рубен, който е и съсобственик, и Джакобо Солис, са посетили Александър Исак в дома на нападателя. Според медиите на Острова това се е случило преди вчерашния двубой между “свраките” и Ливърпул. Както е известно, шведът напира за трансфер именно на “Анфийлд” и отказва да играе повече за Нюкасъл.

Шефовете на клуба от “Сейнт Джеймис Парк” са е опитвали да убедят Исак да остане, като според “Мирър” е възможно да са обещали и евентуален нов договор на нападателя с подобрени финансови условия, ако остане.

Президентът на Нюкасъл Ясир Ал-Румаян вчера също бе на трибуните на “Сейнт Джеймсис Парк”, но не е присъствал на разговорите по-рано.

След мача мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че няма никаква представа как са преминали разговорите, но неговото желание възможно най-скоро да има яснота около бъдещето на Исак.

На Острова очакват тази седмица Ливърпул да отправи втората си оферта за Исак, която вероятно ще бъде в размер на около 130 милиона паунда.

Снимки: Imago

