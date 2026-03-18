В Аталанта ще играят за честта си в реванша с Байерн

В Аталанта нямат надежди, че ще постигнат най-големия обрат в историята на европейския футбол, но ще играят за честта си в реванша с Байерн (Мюнхен) от осминафиналите в Шампионската лига. Това заяви старши треньорът на "нерадзурите" Рафаеле Паладино преди двубоя в Мюнхен. Италианският тим отстъпи с 1:6 в първата среща в Бергамо преди седмица, което до голяма степен направи реванша протоколен. Младият специалист обаче вярва, че отборът му има какво да спечели.

"Трудно е да повярваме, че можем да наваксаме пет гола изоставане. Това е голяма планина за изкачване. Но очаквам да играем за честта си. Предстои ни среща с изключително силен отбор, който ще бъде подкрепян от 75 000 души по трибуните. Искаме да покажем, че тези шест гола, които допуснахме в първия мач, бяха твърде много.

Raffaele Palladino: "Recovering five goals is a mountain to climb. We have nothing to lose and everything to prove. We want to play a match worthy of Atalanta, of our fans, and of the Champions League round of 16. Bayern is the best team in Europe, you have to be perfect in every…

Първият двубой беше размазване. Но ние винаги успяваме да отговорим. Трябва да се учим от големите треньори и отбори. Миналата седмица срещнахме състав на Байерн, който ни превъзхождаше във всичко. Сигурен съм, че и утре ще подходят сериозно. Затова трябва да изиграем перфектен мач. Все пак сме горди, че сме единственият италиански отбор, достигнал до осминафиналите в Шампионска лига", каза Паладино на пресконференцията си преди мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages