В Аталанта ще играят за честта си в реванша с Байерн

В Аталанта нямат надежди, че ще постигнат най-големия обрат в историята на европейския футбол, но ще играят за честта си в реванша с Байерн (Мюнхен) от осминафиналите в Шампионската лига. Това заяви старши треньорът на "нерадзурите" Рафаеле Паладино преди двубоя в Мюнхен. Италианският тим отстъпи с 1:6 в първата среща в Бергамо преди седмица, което до голяма степен направи реванша протоколен. Младият специалист обаче вярва, че отборът му има какво да спечели.
"Трудно е да повярваме, че можем да наваксаме пет гола изоставане. Това е голяма планина за изкачване. Но очаквам да играем за честта си. Предстои ни среща с изключително силен отбор, който ще бъде подкрепян от 75 000 души по трибуните. Искаме да покажем, че тези шест гола, които допуснахме в първия мач, бяха твърде много.
Първият двубой беше размазване. Но ние винаги успяваме да отговорим. Трябва да се учим от големите треньори и отбори. Миналата седмица срещнахме състав на Байерн, който ни превъзхождаше във всичко. Сигурен съм, че и утре ще подходят сериозно. Затова трябва да изиграем перфектен мач. Все пак сме горди, че сме единственият италиански отбор, достигнал до осминафиналите в Шампионска лига", каза Паладино на пресконференцията си преди мача.
Снимки: Gettyimages