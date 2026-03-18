Примирие в Милан: Леао и Пулишич си стиснаха ръцете

След напрежението на „Олимпико“ в неделя вечер страстите между Рафаел Леао и Кристиан Пулишич отново се успокоиха. Вчера в Миланело двамата си стиснаха ръцете на терена пред погледите на своите съотборници, оставяйки зад гърба си една нощ, която с радост биха си спестили.

Милан е готов да се раздели с Леао

Това, което преобладава у двамата в момента, е желанието за реванш и стремежът да намерят гола, който търсят толкова настойчиво, но който напоследък не идва толкова често, колкото преди.

Това е обобщението на ситуацията на "Гадзета дело спорт".

Отборът поднови тренировки вчера (в понеделник само контузените играчи преминаха възстановителни процедури), като това бе първата среща на групата след поражението от Лацио. Алегри и неговият щаб анализираха представянето на видео – практика, която се прилага винаги, независимо от резултата. Ясно е обаче, че незадоволителната игра срещу тима на Сари даде много храна за размисъл.

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Сред основните акценти бе фактът, че американецът и португалецът са се търсили с поглед много по-рядко от обикновено. Този аспект подразни особено силно Рафа, който беше видимо афектиран през второто полувреме, когато съотборникът му не му подаде при един вертикален спринт. Нервността му се запази и при напускането на терена, когато и Майк Менян, и Алегри се опитаха (напразно) да го успокоят. Стигна се дотам, че дори в съблекалнята след мача „десетката“ влезе в пререкание с колегата си.

Вчера обаче Пулишич и Леао изгледаха заедно спорните ситуации на видео и на „трезва глава“ размислиха върху изборите и поведението си. В резултат на това Рафа се извини на отбора. Въпросът бе окончателно приключен на терена с ръкостискане. От вчера насам и двамата мислят единствено за предстоящия мач срещу Торино.

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Желанието за бързо решаване на конфликта бе потвърждение за единството на групата, която от миналия юли се оформя от Алегри и неговия екип. Рафа и Кристиан са съотборници от 2023 г. и въпреки коренно различните си характери, се уважават. Те дори се редуваха при изпълнението на дузпи, след като бившият играч на Челси пропусна два пъти от бялата точка срещу Торино и Ювентус през 2025 г.

Плановете в началото на сезона бяха те да бъдат тандем в схема 3-5-2, играещ със затворени очи и бележещ много. Реалността обаче се оказа различна: двамата са играли заедно едва 595 минути и са отбелязали скромните два гола. И двамата страдаха от контузии и все още не са в пикова форма. Леао не е типичен централен нападател, а Пулишич не се чувства в свои води като втори нападател. Често те не получават и нужната подкрепа от останалата част от отбора.

Алегри с новини за Леао и Пулишич, даде и мнение за скандалите със съдийството

Сега не е моментът за тактически спекулации или търсене на обяснения защо двамата не се представят според очакванията. Вчера най-важното бе да се загърбят събитията от „Олимпико“ и да се потвърди, че всички гледат в една посока – тази, която ще отведе „червените дяволи“ в Шампионската лига догодина. Ето защо фокусът вече не е върху загубата от Лацио, а върху головете, необходими срещу Торино за трите точки.

Завръщането към победите би било по-лесно с попадения на Леао и Пулишич, които преминават през труден период. Американецът все още няма гол през 2026 г. – най-дългата му суша, откакто се присъедини към Милан. Португалецът пък има два гола в последните си десет мача. Тези цифри не са типични за тях и трябва да бъдат заличени още в събота, за да се сложи край на миналото, обобщава "Гадзета дело спорт".

Снимки: Imago