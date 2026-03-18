Енцо Фернандес отказа да обвърже бъдещето си с Челси след отпадането от ШЛ

Вторият капитан на Челси Енцо Фернандес отказа да обвърже бъдещето си с клуба след отпадането в осминафиналната фаза на Шампионската лига от Пари Сен Жермен. Лондончани загубиха у дома с 0:3 в реванша, напускайки надпреварата след общ резултат 2:8 от двата мача, а към момента изглежда все по-вероятно те да не играят в най-престижния клубен турнир следващия сезон, тъй като заемат шестото място в Премиър лийг при оставащи осем кръга.

25-годишният полузащитник изведе „сините“ с капитанската лента в отсъствието на Рийс Джеймс срещу ПСЖ, но след срещата не стори нищо, за да сложи край на спекулациите, че ще напусне клуба през лятото, когато беше попитан дали смята да остане в Западен Лондон. „Не знам какво ще се случи, има още осем двубоя, както и ФА Къп. После предстои Световно първенство, а след това ще видим“, каза халфът пред ESPN. Пари Сен Жермен вкара две попадения още в първите 15 минути на „Стамфорд Бридж“, а Фернандес остана недоволен от представянето на тима си.

🚨 Can you guarantee you’re gonna stay at Chelsea for future?



Enzo Fernández: “I don’t know — there are 8 games left and the FA Cup. There’s the World Cup and then we’ll see”, told ESPN Argentina. 🧨 pic.twitter.com/YpGN5SKfsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

„Мисля, че не успяхме да наложим контрола си над срещата. В първия мач загубихме фокуса си в послендите 15 минути и допуснахме три гола, а тук се случи още в началото. На това ниво не може да получищ два гола толкова бързо, заради малки детайли. В крайна сметка ПСЖ беше по-добрият отбор и в двата мача и заслужава да продължи напред. Откакто пристигнах в Челси, вече сме минали през подобни ситуации и успяхме да се справим“, обясни аржентинецът.

Според него Челси трябва да прехвърли вниманието си върху Купата на Англия и класирането за следващото издание на ШЛ. „Сега фокусът ни трябва да бъде спечелването на ФА Къп и постигането на целта ни да се класираме за Шампионската лига през следващия сезон“, добави Фернандес.

Лондончани достигнаха до четвъртфиналите за купата на страната, където ще срещнат третодивизионния Порт Вейл на 4 април, а във Висшата лига им предстои гостуване срещу Евертън в събота.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages