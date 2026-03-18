УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Бившият футболист на Пирин (Благоевград) и настоящ на Ференцварош - Чербаийс Макрецкис, се забърка в голям скандал секунди след края на първия двубой от плейофния кръг на Лига Европа между неговия отбор и Лудогорец в Разград, който завърши 2:1 в полза на "орлите".

Защитникът си изпусна нервите и показа неприличен жест към феновете на българския шампион, свивайки си дясната ръка в лакътя и същевременно слагайки върху нея лявата.

Той не бе санкциониран да не играе на реванша в Унгария, който Ференцварош спечели с 2:0, но сега стана ясно, че изцепката ще му струва 20 000 евро.

“За нарушаване на основните правила за прилично поведение (г-н Себраилс Макреккис)., чл. 11(2)(б) от ДР - глоба: 20 000 евро”, гласи обяснението на Етичната и Дисциплинарна комисия към УЕФА.