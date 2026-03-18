  УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 4632
  • 3

Бившият футболист на Пирин (Благоевград) и настоящ на Ференцварош - Чербаийс Макрецкис, се забърка в голям скандал секунди след края на първия двубой от плейофния кръг на Лига Европа между неговия отбор и Лудогорец в Разград, който завърши 2:1 в полза на "орлите".

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Защитникът си изпусна нервите и показа неприличен жест към феновете на българския шампион, свивайки си дясната ръка в лакътя и същевременно слагайки върху нея лявата.

Той не бе санкциониран да не играе на реванша в Унгария, който Ференцварош спечели с 2:0, но сега стана ясно, че изцепката ще му струва 20 000 евро.

“За нарушаване на основните правила за прилично поведение (г-н Себраилс Макреккис)., чл. 11(2)(б) от ДР - глоба: 20 000 евро”, гласи обяснението на Етичната и Дисциплинарна комисия към УЕФА.

Пуснаха в продажба билетите за домакинството на младежите срещу Азербайджан

Пуснаха в продажба билетите за домакинството на младежите срещу Азербайджан

  • 18 март 2026 | 10:53
Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

Левски продаде над 7000 билета за двубоя с Черно море

Левски си отдъхна: Макун няма да ходи до Узбекистан

Веласкес стана част от "Залата на славата" на треньорите в Левски

В Берое не са получавали заплати от почти четири месеца

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Очаквайте на живо: Витомир Вутов в „Гостът на Sportal.bg”

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

