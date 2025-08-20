Шиърър за Исак: Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи ей така

Александър Исак само налива масло в огъня и не помага на никого, заяви легендарният английски футболист и бивш капитан на Нюкасъл Алън Шиърър. Той каза, че никой не печели от спора между двете страни и публикацията на шведския национал в Инстаграм е напълно излишна.

Исак настоява да бъде продаден на Ливърпул, който подготвя втора оферта към "свраките" за правата му.

"Ако бях на негово място, щях веднага да уволня агента ми. Именно той е човекът, с който е бил при подписването на шестгодишен договор без опция за напускане", заяви Шиърър, цитиран от БТА.

"Цялата ситуация е просто ненормална. Имал бил дума от футболен клуб? Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи просто ей така. Да, в един конфликт винаги има две страни, но моето мнение е едно - той просто прави нещата по много грешен начин. Дори самото му обръщение бе просто наливане на масло в огъня. Не беше нужно", казва още той.

"Разбирам, че е в правото си да бъде изслушан, но вече знаем мнението му. Не казвам, че не му вярвам или че не вярвам на Нюкасъл. Казвам само, че той направи истински хаос и в своята кариера, и във футболния клуб. Никой не печели от тези неща", завърши Шиърър.

