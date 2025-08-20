Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Шиърър за Исак: Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи ей така

Шиърър за Исак: Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи ей така

  • 20 авг 2025 | 20:10
  • 917
  • 0
Шиърър за Исак: Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи ей така

Александър Исак само налива масло в огъня и не помага на никого, заяви легендарният английски футболист и бивш капитан на Нюкасъл Алън Шиърър. Той каза, че никой не печели от спора между двете страни и публикацията на шведския национал в Инстаграм е напълно излишна.

Исак настоява да бъде продаден на Ливърпул, който подготвя втора оферта към "свраките" за правата му.

"Ако бях на негово място, щях веднага да уволня агента ми. Именно той е човекът, с който е бил при подписването на шестгодишен договор без опция за напускане", заяви Шиърър, цитиран от БТА.

"Цялата ситуация е просто ненормална. Имал бил дума от футболен клуб? Сериозно ли си е мислел, че някой ще го пусне да си ходи просто ей така. Да, в един конфликт винаги има две страни, но моето мнение е едно - той просто прави нещата по много грешен начин. Дори самото му обръщение бе просто наливане на масло в огъня. Не беше нужно", казва още той.

"Разбирам, че е в правото си да бъде изслушан, но вече знаем мнението му. Не казвам, че не му вярвам или че не вярвам на Нюкасъл. Казвам само, че той направи истински хаос и в своята кариера, и във футболния клуб. Никой не печели от тези неща", завърши Шиърър.

Исак проговори: Когато обещанията са нарушени и доверието е изгубено, взаимоотношенията не могат да продължат
Исак проговори: Когато обещанията са нарушени и доверието е изгубено, взаимоотношенията не могат да продължат
 От Нюкасъл отговориха: Условията за трансфер на Исак не са изпълнени и няма да бъдат изпълнени
От Нюкасъл отговориха: Условията за трансфер на Исак не са изпълнени и няма да бъдат изпълнени
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

  • 20 авг 2025 | 19:26
  • 721
  • 0
Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

  • 20 авг 2025 | 19:24
  • 530
  • 0
Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

  • 20 авг 2025 | 19:12
  • 1193
  • 0
Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

  • 20 авг 2025 | 18:48
  • 1118
  • 0
Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

  • 20 авг 2025 | 17:58
  • 1048
  • 0
Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

  • 20 авг 2025 | 17:53
  • 3204
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 3362
  • 7
Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

  • 20 авг 2025 | 20:51
  • 3796
  • 0
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 21272
  • 60
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 26901
  • 23
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 1922
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 4726
  • 1