Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  • 18 март 2026 | 11:13
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Съдийската комисия към БФС излезе с обяснения за част от по-любопитните решения на реферите след двубоите от 26-ия кръг на efbet Лига.

В тях са вклучени и двата мача, които предизвикаха най-голям интерес - Лудогорец - ЦСКА и Берое - Левски.

Относно сблъсъка в Разград и по-конкретно за мелето, което се заформи след фал отзад на Пиедраита срещу Чочев, от СК обясниха така показаните 4 картона - по два за двата отбора:

“Съдията правилно е санкционирал първо инициатора на нарушението, а след това и най-активните в бутането. Препоръките към съдиите са в такива случаи да се дават минимум поне по два жълти картона.”

За отменения гол на Берое срещу Левски пък от съдийската комисия са категорични:

“Очевидно нарушение в атака, тъй като има задържане първо с лявата, а след това и с дясната ръка. ВАР не вижда явна грешка на съдията. Препоръката е такива ситуации да се решават на терен, а не от ВАР.”

От СК виждат реферска грешка на Берое - Левски единствено в непоказване на жълт картон за Око-Флекс. Той е трябвало да го получи заради симулация в наказателното поле, за да си изпроси дузпа.

Съдийската комисия вижда груба грешка на мача Локомотив (София) - Септември. Според нея Джордан Айб не е трябвало да бъде гонен с директен червен картон за грубото си влизане, а нарушението му било за жълт цвят.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

