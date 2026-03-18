Леко ли се отърва Челси за схемите на Абрамович

На страница шеста от своя „споразумение за санкции“ относно каталога от тайни плащания на Челси между 2011 и 2018 г. Премиър лийг описва какви фактори е взела предвид при определянето на наказанието за годините нарушения на правилата при трансферите.

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Посочва се необходимостта „да бъде наказан клубът и да се защитят онези клубове, които са спазвали правилата“, както и „значението на възпиращия ефект срещу нарушения“ и „нуждата да се запази общественото доверие в честността на състезанието“.

Но постигнато ли е това? На този въпрос опитва да отговори Дан Роун в коментара си за bbc.com:

"Премиър лийг наложи на Челси рекордна глоба от 10 милиона паунда. Едногодишна забрана за трансфери беше условно отложена. Но като избегна спортна санкция като отнемане на точки, дали лигата не се провали в това да накаже адекватно един от най-сериозните скандали с измама в английския футбол?

В крайна сметка самата лига признава, че случаят включва „не само очевидни и умишлени нарушения на правилата, но и измама и прикриване във финансовите въпроси“, както и че това се е случвало „със знанието и одобрението на определени бивши висши служители и/или директори“.

Още по-важно – нарушенията са имали реално спортно влияние не само върху Челси, но и върху някои от конкурентите им. Общо 36 плащания на стойност над 47 милиона паунда за осем години са свързани с привличането на някои от най-влиятелните играчи в модерната история на клуба.

Играчите включват Еден Азар, Самуел Ето'о, Уилиан и Давид Луис – звезди, които помогнаха на Челси да се превърне в един от най-успешните клубове в света през този период, когато бяха спечелени осем големи трофея.

Няма данни играчите да са знаели за нарушенията, но е възможно те да са играли за други клубове и да са донесли тези успехи на тях, ако не бяха недекларираните плащания от трети страни, свързани с бившия собственик Роман Абрамович, към нелицензирани агенти и други лица.

Трансфери, посочени в доклада:

Рамирес – £17 млн. от Бенфика (август 2010)

Давид Луис – £21.3 млн. от Бенфика (февруари 2011)

Еден Азар – £32 млн. от Лил (юни 2012)

Андре Шюрле – £18 млн. от Байер Леверкузен (юни 2013)

Самуел Ето’о – свободен трансфер от Анжи (август 2013)

Уилиан – £30 млн. от Анжи (август 2013)

Неманя Матич – £21 млн. от Бенфика (януари 2014)

Премиър лийг обяснява снизходителността си с факта, че новите собственици от Clearlake са докладвали сами нарушенията от предишния период и че сегашното ръководство е оказало „изключително“ съдействие. Също така се подчертава, че тези плащания не са довели до нарушаване на правилата за финансовата устойчивост.

„Важно е да се помни, че тази санкция е за действия от предишното управление на Челси“, заяви Ричард Монкс от Независимия футболен регулатор.

Той добави, че ще се проверява дали замесените лица все още работят във футбола. За бившите ръководители, които вече не са в играта, това няма значение. А някои конкуренти смятат, че глоба от 10 милиона паунда е твърде малка за клуб със състав на стойност 1.5 милиарда паунда.

Макар настоящите собственици да нямат вина, те са се възползвали от успехите в ерата на Абрамович, които са увеличили стойността на клуба. Бивш ръководител на Манчестър Юнайтед нарече ситуацията „дразнеща“, като твърди, че Юнайтед е изпуснал играчи – най-вече Азар през 2012 г. – заради тези действия.

Трофеи на Челси в този период:

Премиър лийг: 2014–15, 2016–17

ФА Къп: 2011–12, 2017–18

Купа на лигата: 2014–15

Шампионска лига: 2011–12

Лига Европа: 2012–13, 2018–19

Челси получи и 9-месечна забрана за трансфери в академията плюс глоба от £750,000 за нарушения между 2019 и 2022 г.

Сравнено със санкциите срещу Евертън и Нотингам през 2024 г., които включваха отнемане на точки за по-малки нарушения, това поражда въпроси. Още по-притеснително е, че без доброволните разкрития на Челси, част от нарушенията може изобщо да не са били открити.

Това поставя въпроса и за друг голям случай – този на Манчестър Сити. 15 месеца след края на изслушванията по над 100 обвинения за финансови нарушения, клубът все още чака решение. За разлика от Челси, Сити отрича обвиненията.

Феновете на Сити може да се обнадеждят, че Премиър лийг не е наложила отнемане на точки на Челси, въпреки „измамата и прикриването“.

През юли 2023 г. УЕФА наложи глоба от £8 млн., а се очаква и Футболната асоциация на Англия да наложи допълнително наказание.

Челси дори са заделили £150 млн. при покупката на клуба, за да покрият евентуални глоби. До момента те са под £19 млн. Някои съперници смятат, че цената за тях е била по-голяма – пропуснати трофеи и наградни фондове, както и удар по доверието в честността на лигата.

Има и още един важен въпрос – нарушенията са от второто десетилетие на XXI век - период, в който Челси и Манчестър Сити печелят общо шест титли. Какво означава това за футбола и титлите от онова десетилетие? Отговорът ще стане ясен с времето – когато най-накрая излезе решението по случая с Манчестър Сити."

