Очаквайте на живо: Витомир Вутов в „Гостът на Sportal.bg”

Легендата на Литекс от шампионските години на тима Витомир Вутов ще бъде участник в предаването “Гостът на Sportal.bg”. Живото излъчване в Sportal.bg ще е след 13:00 часа.

Вутов има повече от 300 мача в професионалната си кариера, като спечели с оранжевите всичко на домашно ниво. След края на кариерата си той се захвана с треньорската професия, стигайки и до мъжкия национален тим. Освен в няколко от големите български отбори Вутов работи в Саудитска Арабия, а последното му приключение бе шампионската лига на Африка с тима на Симба от Танзания.

С Витомир Вутов ще коментираме причините Ловеч да остане без футбол, но ще се върнем и към миналото за големите футболни битки край река Осъм.