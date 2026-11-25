Левски отлита за Марсилия

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Представителният тим на Левски заминава за Марсилия, където утре вечер ще играе с Олимпик на Велодром. "Сините" се събират на летище "Васил Левски" малко преди 15:00 часа.

Левски тренира без трима преди самолета за Марсилия

Срещата е от турнира Лига Европа и ще премине при изключителни мерки за сигурност. Преди полета левскарите проведоха тренировка на Герена. От нея отсъства Сержиньо, който няма да играе и срещу французите. Трайно контузени пък са Ради Кирилов и Мустафа Сангаре.

Един от най-важните футболисти на Марсилия се завръща срещу Левски

В момента Левски е на десета позиция с актив от 7 точки, Марсилия пък заема 31-ва позиция с 3 точки след три поражения и една победа.

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