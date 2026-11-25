Левски кацна в Марсилия, полицията с инструкции към „сините“

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Отборът на Левски пристигна във Франция за предстоящия двубой срещу Марсилия от основната фаза на Лига Европа. „Сините“ кацнаха във френския град след полет, продължил около два часа и половина.

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По време на пътуването представител на българската полиция даде инструкции и препоръки на привържениците на столичния тим, които пътуваха с отбора. Те бяха свързани с безопасността на феновете по време на престоя им във френския град.

Възпитаниците на Хулио Веласкес проведоха последната си тренировка преди европейския сблъсък на българска земя, след което отпътуваха за Франция.

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По-късно днес испанският специалист ще даде традиционната си пресконференция преди двубоя, на която ще сподели очакванията си за сблъсъка с Марсилия.

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