Изкараха спецчасти с автомати за Марсилия - Левски, във Франция обявиха това за безумие

"Стад Велодром" е под полицейска обсада преди Марсилия - Левски, който ще се играе днес от 19:45 часа. Това става ясно от публикция в социалните мрежи на журналиста и фотограф на свободна практика Адриен Питоре, който твърди, че дори самите спецчасти казват, че охраната е прекалена.

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“Присъствието на полицията около „Велодром“ е безумно. Около 30 микробуса на специалните части за борба с безредиците (CRS), 3 екипа с кучета, няколко служители на CRS, които са въоръжени с автомати GK36, и още 2 полицейски микробуса.

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И всичко това – заради очакваните 500 привърженици на Левски (София). “Дори ние смятаме, че прекалиха“, признава един от служителите на CRS”, пише Питоре в “Туитър”.

Le dispositif policier autour du Vélodrome est fou. Une 30aine de fourgons de CRS, 3 brigades cinophiles, plusieurs CRS armés de GK36, 2 paniers à salade. Pour les 500 supporters du Levski Sofía attendus. "Même nous, on trouve qu'ils ont vu gros" confie un CRS. #TeamOM — Adrien Pittore (@adrien_pittore) November 26, 2026

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