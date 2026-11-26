"Стад Велодром" е под полицейска обсада преди Марсилия - Левски, който ще се играе днес от 19:45 часа. Това става ясно от публикция в социалните мрежи на журналиста и фотограф на свободна практика Адриен Питоре, който твърди, че дори самите спецчасти казват, че охраната е прекалена.
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“Присъствието на полицията около „Велодром“ е безумно. Около 30 микробуса на специалните части за борба с безредиците (CRS), 3 екипа с кучета, няколко служители на CRS, които са въоръжени с автомати GK36, и още 2 полицейски микробуса.
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И всичко това – заради очакваните 500 привърженици на Левски (София). “Дори ние смятаме, че прекалиха“, признава един от служителите на CRS”, пише Питоре в “Туитър”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google