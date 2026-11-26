Помните ли този бижутерски гол?

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Днешният двубой между Марсилия и Левски в Лига Европа е чудесен повод да се върнем към една от най-паметните вечери в европейската история на "сините". Вечер, в която Христо Йовов сътвори истински футболен шедьовър и накара привържениците да изпаднат в екстаз.

Близо 60 000 ще наблюдават Марсилия - Левски от Лига Европа

Датата е 1 декември 2005 година. Левски приема френския гранд на стадион "Георги Аспарухов" в двубой от груповата фаза на тогавашната Купа на УЕФА.

Левски със стабилни изяви срещу френски отбори

В 54-ата минута настъпва моментът, който остава завинаги в историята на столичния гранд. Христо Йовов пронизва легендата Фабиен Бартез с бижутерски гол, който ще се помни вечно.

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