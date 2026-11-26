На живо от "Арена София" преди България - Дания

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България се изправя срещу Дания в мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена София", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Това е втори мач за "лъвовете" от Група D в тази фаза на пресявките, като в първия селекцията на Любомир Минчев победи със 103-86 Румъния като гост.

Съставът на България за битката срещу Дания

Извън състава на представителния ни тим остана Коди Милър-Макинтайър, който не пътува за България и остана в Гърция, тъй като е болен.

Играчите на Любомир Минчев вече пристигна на "Арена София" за сблъсъка с Дания.

Изпълнителният директор на ФИБА Европа Камил Новак пристига за мача между България и Дания

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