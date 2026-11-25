Мубарик: Марсилия е добър отбор, но ние сме готови

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Полузащитникът на Левски Мехди Мубарик сподели очакванията си преди утрешния двубой срещу Марсилия от основната фаза на Лига Европа. Халфът на „сините“ призна, че столичани са изправени пред сериозно предизвикателство, но изрази увереност в подготовката на отбора.

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„Всеки знае, че те са добър отбор. Утре ще бъде труден мач, но ние сме се подготвили много добре и сме готови“, заяви Мубарик.

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