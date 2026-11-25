Хьойберг: Срещу Левски ни чака труден мач, двата отбора имат нужда от точки

Един от най-важните футболисти на Марсилия - Пиер-Емил Хьойберг, се завръща в тима за утрешния двубой с Левски. Той пропусна загубата от Льо Ман през уикенда поради вирус. Датският национал бе на пресконференцията преди мача с шампиона на България и сподели, че вече се чувства добре.

“Утре целта ни е да спечелим и да продължим напред. Когато играеш за ОМ, винаги трябва да се доказваш. Утре ще се опитаме да се върнем на правилния път. Това е европейски мач, труден мач. Нито един от двата отбора не е на върха на класирането. И двата имат нужда от точки. Домакини сме и трябва да направим всичко възможно да спечелим. Знаем какви са ни отговорностите, но най-важни са действията”, заяви Хьойберг за предстоящия двубой.

🚨 Pierre-Emile HØJBJERG 🇩🇰 : « MOI J’ADORE PORTER LE MAILLOT DE L’OM ! 💙🤍 Il ne faut pas croire que tout ce qui se dit ou s’écrit est vrai. Cet été j’avais envie de rester et de FAIRE DES EFFORTS POUR RESTER À L’OM. » 🎙️ conf. de presse via @karimattab1 https://t.co/rdxGkA8bms — Actu Foot (@ActuFoot_) November 25, 2026

Датчанинът коментира ситуацията с капитанската лента, която му бе отнета през лятото, и спекулациите за бъдещето му: “Понякога в пресата се казват неща, които не винаги са верни. Обичам да играя за Марсилия. Трябва да се научиш да живееш с постоянните слухове за това, че напускам. Това лято исках да остана и положих усилия, за да се случи това. Много съм горд да играя за Марсилия, това е изключителен клуб. Това, което споделям с феновете, е страстта. Може да съм скандинавец, но усещам напрежението като тях.”

Халфът говори и за работата си с Бруно Женесио: “Всеки треньор има свой начин на работа. Това, което той изисква от мен, е нормално. Знаем какво иска треньорът от нас. Като играч, е страхотно да имаш треньор, който е ясен и амбициозен във визията си за играчите. На лично ниво, той подсигурява футболистите да са в добро психологическо състояние. Той наистина го е грижа за това как се чувстваме. Концентрира се върху малките детайли.

🗣️ « 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗔̀ 𝗔𝗜𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 » 💙🤍 Højbjerg évoque une éventuelle baisse de son salaire : 👇 « Je suis prêt à aider le club. Ce n'est pas moi qui décide de ces choses-là. Je ne trouverais pas non plus juste de discuter de ça dans les médias. 𝗝𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗗𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗔𝗦 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗦-𝗟𝗔̀ 𝗔̀ 𝗟'𝗘𝗫𝗧𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥. » 🤐 🎙️ Conférence de presse — Vibes Foot (@VibesFoot) November 25, 2026

"Този сезон имаше много играчи, които си тръгнаха и не дойдоха нови попълнения. Съставът е по-малък. Намирам, че това е шанс и възможност за младите играчи на ОМ. Това е ситуация, от която трябва да се възползват. Но има и голяма отговорност - всеки играч трябва да покаже, че има глад да се развива. Моята роля в това е, че понякога има някои неща, които трябва да се кажат. Всички сме различни, но се опитваме всеки ден да правим нещата добре, да се готвим, да се храним правилно. Не казвам, че помагам на младите, но се опитвам да им покажа пътя. Не съм аз човекът, който трябва да им каже: "Правете това, това и това". Но е хубаво да имат добро отношение. Има много хора, които ме гледат на и извън терена и е добре да показвам правилните ценности", каза още той.

"Навсякъде има трудности. В първите шест мача загубихме пет. От това ни заболя много, но ни накара да работим повече и да се върнем по-силни. Заради това загубата в неделя също ни огорчи. Когато губим мачове, но феновете ни аплодират, усещаме тази страст, това трябва да запомним. Това е да играеш за Олимпик - любовта, която получаваш, трябва да я върнеш" каза скандинавецът.

Запитан дали ще намали заплатата си, датчанинът отговори: "Искам да помогна на клуба. Не съм аз човекът, който решава тези неща. Не смятам и, че е честно да обсъждам това с медиите. Знам, че не отговарям добре на въпроса, но не мога да говоря много за тези неща."

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Снимки: Imago