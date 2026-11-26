Близо 60 000 ще наблюдават Марсилия - Левски от Лига Европа

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Близо 60 000 зрители се очакват да заемат своите места на митичния "Велодром" за сблъсъка между Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата започва в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на Никола Дъбанович.

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Сред тях ще има и около 500 фенове на Левски, които ще подкрепят своите любимци.

Преди срещата отборът на Хулио Веласкес е на десето място със 7 точки, а Марсилия е на далечната 31-а позиция с едва 3 пункта.

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