Левски със сензационно предложение към УЕФА, "сините" поискали Марсилия да им домакинства в София

Левски е предложил три варанта на УЕФА заради отказа на Марсилия да предостави 5% от капацитета на своя стадион "Стад Велодром" за фенове на "сините", но европейската футболна централа ги е отказала.

Това стана ясно от изказване на изпълнителния директор на българския шампион Даниел Боримиров, който говори днес пред медиите преди заминаването на тима за Франция, където утре ще се изправи срещу Марсилия в двубой от петия кръг на основната фаза в Лига Европа. Според Боримиров УЕФА е трабвяло да премести сблъсъка в друг град или държава, или пък двубоят да се проведе в София.

"Хубаво е, когато се връщаме назад във времето и се сещаме за хубави неща. Надявам се отборът да покаже това, на което е способен и да се поздравим с успех. Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра.

Имаме талисман, който ще се присъедини в Марсилия - Седрик Бардон. Лично го поканих. Ще се радвам да го видя.

В съвременния свят човек влиза в интернет и получава цялата информация. Не можем да живеем в миналото, а сега - в настоящето и бъдещето", отговори Боримиров на въпрос за паметен минал двубой между Левски и Марсилия на "Герена", който завършва 1:0 в полза на "сините".

"За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 000 - как с тях се справят? Не се мери с еднакъв аршин", каза ядосаният Боримиров относно драмата с билетити, заради която феновете на Левски получиха само 500 пропуска при полагащи им се 3400.

"Играем мач за мач. Ако успеем да победим, ще видим какво ще се случи. Гледаме си само нас. Мъчно ми е за промените, защото бяхме създали много добър колектив, но всеки има правото да избира как да се развива", допълни Боримиров относно напусналите през седмицата служители на клуба.

Иначе на чартъра за Франция се качи легендарният футболист на ЦСКА, Хамбургер, Марсилия и България - Йордан Лечков.

Бившият полузащитник и вицепрезидент на БФС ще изгледа гостуването на “сините” срещу Марсилия от петия кръг на основната фаза в Лига Европа по покана на домакините.



Също така с Левски отпътуваха още Валери Божинов, Филаделфо Апаро и най-новият директор на българския шампион - италианецът Енрико Пареше.

Двубоят Марсилия – Левски е в четвъртък, 26 ноември от 19:45 часа на „Стад Велодром“ в Марсилия.

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