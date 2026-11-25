Един от най-важните футболисти на Марсилия се завръща срещу Левски

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Един от основните футболисти на Олимпик Марсилия - Пиер-Емил Хьойберг почти сигурно ще бъде на линия за утрешния двубой на тима срещу Левски. Датчанинът пропусна загубата на ОМ срещу Льо Ман през уикенда заради вирус, но според La Provance халфът е тренирал вчера и вече се възстановява от болеста.

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Анализаторите около клуба пък подчертаха, че именно липсата на датчанина е била сред основните причини за изненадващото домакинско поражание от Льо Ман с 2:3.

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За проблемите породени от липсата на Хьойберг призна дори самият старши треньор Брюно Женесио.

“Един играч не може да промени генерално облика на един отбор, но определено Пиер-Емил е много важен играч за нас. Може би ако беше играл, нямаше да поправи всички грешки, но щеше да има влияние. Така или иначе не можем да бъдем зависими от един, двама или трима играчи, тъй като липсата им би дала много проблеми”, сподели наставникът.

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