Треньорът на Марсилия: Левски има добри играчи, но и слабости - не трябва да се плашим

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Треньорът на Марсилия Брюно Женезио говори на пресконференцията на тима преди домакинството на Левски в Лига Европа утре от 19:45 часа. Той се спря отново на загубата от Льо Ман преди три дни, на някои мачове от началото на сезона, но и към някои от основните футболисти на тима.

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"Отговорът за Пиер-Емил Хойберг го имате от четвърт час (б. а. - датчанинът говори преди треньора на пресконференцията). Той ви показа колко е важен и като зрялост и опит, които носи на отбора. Затова ви казвам, че той е много, много важен за нашия отбор. Не съм чакал да отсъства, за да подчертая важността му. Но трябва да можем да компенсираме липсата на един или двама. Ние сме отбор. Той ви каза, че е горд да играе за Марсилия, да стигне до края. Аз също имам желание той да завърши сезона с нас, за да ни помогне да постигнем възможно най-добрите резултати", бе мнението на специалиста.

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"Когато загубите мач и го направите при обстоятелствата, при които ние загубихме от Льо Ман, имате 24 много трудни часа за изживяване. Поставяте всичко под въпрос, както ние, треньорите, така и играчите. След това имаме нужда да се насочим към мача, който идва. Не можем вече да повлияем на резултата на срещата, която е свършила. Но важен е следващият мач, този утре. Така си даваме възможност да се надяваме отново. Трябва да докажем, че сме способни да се вдигнем, това е характерно за големите отбори, за големите играчи, за големите треньори", сигурен е той.

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"Много съм внимателен със статистиката, но е безспорно, че допускаме твърде много положения пред вратата си. Мисля, че трябва да имаме по-добър баланс в желанието да опитваме да изграждаме играта, по-добър баланс при фланговите ни играчи, при халфовете, в някои фази на играта. Имах треньор, който казваше за младите, че един мач при професионалистите се равнява на 20 мача в аматьорските групи. Мисля, че един мач в Лига Европа е като 10-12 мача в Лига 1. Това е голям опит, който можеш да изживееш, да натрупаш. Това може да им помогне да отговорят по-добре на очакванията, да прогресират по-бързо. Нашите фенове винаги до момента са били зад нас. В неделя бяхме много разочаровани, бяхме разочаровани и за тях. Мачът утре ще ни покаже какво отношение имат към нас. Имам очакване, че ще бъдат зад нас, така реагират през сезона. Не играем в най-добрия час, но трябва да го приемем. Те ни давам голяма подкрепа, ред е и ние да им върнем това. От нас зависи да го направим по хубавия начин", каза Женезио.

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"Това е европейски мач, тези двубои винаги са трудни, оспорвани. Показхме, че сме способни да се конкурираме с големи отбори в турнира, като Леверкузен. Не трябва да се плашим от съперника. Уважаваме ги, но трябва да наложим играта си. Те са отбор, който играе добре, имат добри футболисти, испански треньор, а знаем добре стила на испанците. Но имат и слабости, които ще се опитаме да използваме. За нас е предимство да играем у дома. Това ни дава сили, но трябва да сме на 100% през целия мач, за да избегнем изненади. Това е, което забравихме в неделя. Говорихме си още преди мача с Леверкузен, че ни остават още четири мача в турнира, от които три домакинства. Това, че спечелихме, ни върна в играта, даде ни шанс да се класираме напред в този хубав турнир. Ние имаме история с европейските турнири, която е много хубава. Има неща, върху които трябва да работим. Първо е тактиката. Ако анализираме мача срещу Льо Ман, до 70-ата минута допуснахме много малко пред вратата си. След това приехме играта и се усещаше слабост. Има нещо ментално, което се случва. Трябва да се справим с това, не е ново, случвало се е през този и миналия сезон. Когато играем добре, трябва да продължим да сме изискващи, Когато нещата се обърнат, е хубаво да запазим спокойствие, концентрация и да не се подаваме на паниката", сигурен е треньорът.

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"Пайшао бе повлиян в края на трансферния пазар от всичко, което се каза и писа за него, защото имаше възможност да си тръгне, но не стана. Той носи много на отбора и като отборно чувство, с усилията му в защитата, дълбочината в играта му, той ни дава много неща, които са важни в моите очи. От известно време насам има и добра статистика - голове, асистенции. Той е изключително момче. Ще ви разкажа нещо интересно. Преди три седмици тренирахме със задача към нападателите да не мърдат от позицията си, за да може да направят контраатака. А той автоматично се премести от позицията си. Това ни накара да се посмеем. Той е чудесен играч за всеки треньор. Що се отнася до контузените - Емерсон се възстановява, Дерек се завърна и работи по специална програма, а Пиер вече е възстановен", завърши Брюно Женезио.

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Снимки: Imago